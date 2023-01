A Dealine amerikai szakportál értesülései szerint úgy tűnik, hamarosan valósággá válhat a Gladiátor című film hosszú évek óta tervezett folytatása. A lap szerint a masszív bevételeket hozó Oscar-díjas mozi 2. részének szintén Ridley Scott lesz a rendezője, a főszereplője pedig nem más, mint a Normális emberekkel világhírnévre szert tevő Paul Mescal, ő fogja alakítani a már felnőtt Luciust, Comodus unokaöccsét és Lucilla fiát.

A napokban Angelina Jolie-val is összeboronált ír színész Scott abszolút favoritja lett a meghallgatását követően, nem csak tehetségével, de fizikumával is bizonyította, ő a legjobb választás a szerepre. Anno Russel Crow is alaposan kigyúrta magát a film kedvéért, és várhatóan Mescal sem ússza ezt meg – pláne, hogy a történet szerint valódi példaképként tekint karaktere Maximusra.

Azt, hogy a forgatások pontosan mikor kezdődhetnek meg, egyelőre nem tudni.