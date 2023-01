A Könyvkanyonnak elnevezett projekt Kína egyik legnagyobb könyvtárává kíván válni a maga 140 ezer négyzetméterével. Vuhan városának központi üzleti negyedében, amúgy is jól látható helyen található a Vuhan könyvtár, amely irodalmat, információs szolgáltatásokat, valamint tudományos és technológiai innovációt és kutatási forrásokat integrál. Az új könyvtár a városfejlesztés szerint javítani fogja Vuhan nyilvános információszolgáltatási rendszerét, és kielégíti az olvasás, a tanulás, a kommunikáció és az innováció funkcionális igényeit, miközben a város gazdaságát is erősíteni szándékszik. Az épület koncepciója Vuhan földrajzi adottságaiból merít, a folyók építészetbe átültetett erejét nemcsak formájában, hanem belső karakterében, térbeli tulajdonságaiban és anyaghasználatában is megidézi. Formájában összhangban lesz a környező épületek különböző magasságával, amelyek a városra néző kilátópontként szolgának.

A látványterveket alább tekintheti meg: