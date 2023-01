A leendő szülők nem aprózták el az ünneplést.

Már tényleg csak pár hetet kell várnia Kaley Cuoconak és párjának, Tom Pelphreynek, hogy karjaikban tarthassák első gyermeküket. A szerelmesek születendő kislányuk tiszteletére most egy hatalmas babaváró bulit is rendeztek, amelyen részt vett megannyi családtagjuk és barátjuk is. Az Agymenők színésznője több fotót mutatott Instagram oldalán a rózsaszín-tematikájú partiról, azt azonban egyelőre nem árulta el, hogy fogják majd hívni a picit.

„Köszönjük azoknak a nagyon különleges embereknek, akik részt vettek ezen az estén, erre biztosan egész életünkben emlékezni fogunk ” – fogalmazott bejegyzésében Cuoco.