Nem hazudtolta meg önmagát a sztárséf, brutális véleményt fogalmazott meg a Primeról.

Fotó: Twitter

Valóságos tömeghisztériát keltett pár héttel ezelőtt Logan Paul és KSI természetes alapú energiaitalának megjelenése brit áruházak polcain. A két youtuber üdítőjét percek alatt elkapkodták, azóta pedig egyesek már az üres palackokat árusítják tovább, olyan nagy a kereslet a Prime iránt – arról azonban (eddig) nem szólt a fáma, milyen is az ital, ami felforgatta az internetet és az angol üzleteket.

A Heart Radio most úgy döntött, tesztelik a Prime-ot, a művelethez pedig a műfaj mesterét hívták meg segítségül: Gordon Ramsayt. A csípős nyelvéről és nyers stílusáról is ismert sztárséf nem is okozott csalódást, már az első korty után olyan undorral húzta el a száját, ami rögtön előrevetítette a trópusi puncs ízű üdítő vesztét.

„Jézus. Olyan, mintha parfümöt nyelnék. Mi ez?” – kezdte a fintorgó Ramsay, aki utána azzal viccelődött, kirúgnák, ha ilyet szolgálna fel éttermében, illetve, hogy egy francia borszakértőnek kéne odaadni az italt kóstolásra. Nem csak neki, a műsorvezetőknek sem jött be a Prime, ők folyékony gyümölcssalátához hasonlították az édes "löttyöt".

„Hogy hány pontot adnék neki tízből? Nullát” – jelentette ki a szakács.