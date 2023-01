A fél internet az énekesnő humoros húzásán nevet.

Rendkívül meghökkentő módon, tetőtől talpig vörös Swarowski kristályokkal kirakva érkezett meg Doja Cat hétfő délután a Schiaparelli párizsi divatbemutatójárta. A 27 éves énekesnő nettó 5 órán át készülő extrém kinézete elég nagy visszhangot váltott ki, de több tízezer kő ide vagy oda, a netezők egyetlen dolgot szúrtak ki rögtön: Doja hiányzó műszempilláit.

A méltatlankodó posztok elértek a popsztárhoz is, aki másnap Instagram oldalán közölte rajongóival: ha annyira szempillákat akarnak, megkapják. Be is tartotta ígéretét, a Viktor and Rolf szerdai show-jára ugyanis már műszempillát ragasztott, csak szemhéja helyett arcára, állára és szemöldökére.

A vicces húzás abszolút betalált a rajongóinál, akik azóta is bálványozzák az énekesnőt:

„Doja Cat a legexkluzívabb bemutatókra jár, és még így is el tudja lopni a show-t” – fogalmazott egy twitterező.