Egy mentősként dolgozó fiatal lány, aki az életét megbénító szorongással küzdött, most a mentőautót a kifutóra cserélte, mivel arra pályázik, hogy ő legyen a következő Miss Anglia győztese. A 26 éves Alice Jonesnak öt hónapot kellett kivennie a munkából, hogy terápiára járjon, azért hogy képes legyen megbirkózni az önbizalomhiánnyal, a testképzavarokkal és a szorongással. Gyerekkorától kezdve nagyobb volt társainál, és a most 180 centi magas Alice azt mondja, hogy az iskolában csodabogárnak érezte magát, és nem akart kapcsolatot létesíteni, mivel magasabb volt az összes fiúnál. Most, hogy leküzdötte problémáit, Alice sokkal magabiztosabb lett, és hétvégén részt vett a Birminghamban megrendezett szépségversenyen. A Nyugat-Midlands-i mentőszolgálatnál dolgozó fiatal nő, megnyerte a fordulót, és most helyet kapott a Miss Anglia 2022 elődöntőjében.

11 Galéria: Alice Jones elképesztő átalakulása Fotó: Miss England / SWNS / Northfoto