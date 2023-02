Fotó: Kaszás Tamás / Index

Mint azt mi is megírtuk, az RTL 2023-ban 11 évad után pihenőre küldte az X-Faktort, helyette a külföldön is közkedvelt The Voice tehetségkutató show-műsor érkezik a képernyőre. Az új műsor érdekessége, hogy a versenyzőknek elég, akár egyetlen zsűritagot meggyőznie tehetségével, akik úgy választják ki a mentoráltjukat, hogy az első körben még nem látják azokat, így csak a hangbéli adottságokra és a megérzésükre tudnak hagyatkozni a kiválasztásnál.

Akik már jelentkeztek az X-Faktor következő évadába, azoknak felajánlják majd, hogy részt vehessenek a The Voice meghallgatásán. A készítők ezúttal nemcsak szóló énekeseket várnak, hanem zenekarok és rap produkciók is jelentkezhetnek, ha betöltötték 14. életévüket. A tehetségkutató kreatív producere, Verebély Marcell a Reggeli műsorának azt is elárulta, hogy szintén négy zsűritag fog szerepelni, de a kilétüket még nem fedte fel. Ami az X-Faktor mentorait illetti, annyi már biztos, hogy ByeAlex hat évad után elköszön a műsortól, ugyanis nemrégiben hivatalosan is bejelentette a kilépését.

Az adásrészlet alább tekinthető meg: