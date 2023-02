Nagyon megosztóra sikerült a The Last of Us harmadik epizódja, ami közel 80 percen keresztül mutatta be Bill és Frank kapcsolatát, háttérbe szorítva a két főszereplőt, illetve a fő sztorit.

Épp emiatt sokan csak egy fillérnek tartják, ráadásul a homoszexuális vonalat sem értékelte mindenki, miközben a másik oldal a tévé történelem egyik, hanem legjobb sorozatepizódjának tartja a harmadik részt.

Paul Schrader, aki Martin Scorsese 1976-os Taxisofőr című klasszikusának társírója, szintén megnézte egy barátja unszolására, de nem igazán vette le őt a lábáról az apokalipszis utáni szerelem.

Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

»THE LAST OF US. Ezt muszáj megnézned« – mondta nekem egy barátom, de én mondtam, hogy ez egy zombis sorozat. Mire ő azt mondta, hogy igen, az, de nagyon jó, így megnéztem. Az első 35 percben már zombik mászkáltak az utcán, szóval le is kapcsoltam. A barátom azzal jött, hogy de a harmadik részt látnom kell. Megnéztem. Egy szuper giccses, meleg eutanáziamelodráma volt, de legalább nem voltak élőhalottak. Mit nem veszek észre?

Az író tehát nem volt elragadtatva Frankéktől, így sanszosan nem is fogja befejezni az évadot.