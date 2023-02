Jákob Zoltán Magyarország 37. leggazdagabb embere, és bár neve sokaknak még ismeretlenként csenghet, de rövidesen jobban is megismerhetik a nézők TV2 párkereső műsorában.

Az üzletember már két évtizede a műkörömiparban tevékenykedik, illetve ő a Crystal Nails márka kitalálója, aminek többek között a 44 milliárdos vagyonát is köszönheti. Mindig is szívesen nyilatkozott fényűző életéről, legutóbb is örömmel beszélt az egymilliárd forintot érő fővárosi luxuslakásáról, és benne parkoló értékes autókollekciójáról. Nagyszerű apának tartja magát, imádja a fiát és két lányát, bár saját bevallás szerint néha meggyűlik a baja a neveléssel, főleg, amikor gyermekeire is visszahat a mérhetetlen vagyona.

Először a nagyobbik lányommal fordult elő, hogy Liliána helyett úgy szólították: »a gazdag«. Ezt elmondta nekem, ám ő maga nem értette, miért hívták így. Azonban úgy vettem észre, nem különösen bántotta a dolog, aminek persze, örültem

Az üzletember azt is elmondta, nem jellemző, hogy gyerekeit bántás érné az ismertsége miatt, akik amúgy sem szeretnének kilógni az osztályközösségükből. Főleg a kisebbik lánya nem, aki megkérte apját, hogy az iskola előtt ne álljon meg az autójával – vagyis a két Ferrari egyikével, amivel járni szokott.

Azt tudtam nekik mondani, hogy vannak olyan adottságok, tények, amikkel nem lehet mit kezdeni. Ezeket nem kell se letagadni, se eltitkolni, hanem úgy kell őket használni, hogy az előnyükre váljon. Illetve azt is kértem, hogy a pénzükkel soha ne kérkedjenek.

– nyilatkozta Jákob a Story magazinnak, amit a Blikk szemlézett, majd hozzátette: sokszor kellett leülnie a gyerekeivel, hogy a pénzről beszéljenek. A férfi azt is elárulta, mindig kíváncsi volt arra, milyen életet élhetnek a gazdagok, amikor még nem volt az. Most, hogy ő is vagyonossá vált, hasonló indíttatásból vállalta el Árpa Attila után a Nagy Ő felkérését.

„Akik hasonlóan kíváncsiak, mint én voltam, válaszokat kaphatnak ezekre a kérdésekre, és afféle inspirációként is szolgálhat, hogy hová lehet eljutni, ha teszünk az álmainkért. Az életem szinte nyitott könyv, különböző közösségimédia-felületeken elég sok mindent megmutatok belőle, így a leendő versenyzők is betekintést nyerhetnek a mindennapjaimba. Ezúttal arra vállalkozom, hogy a kamerák előtt keresem a leendő párom” – fogalmazott.