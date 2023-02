Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén idén sem volt hiány a hírességekből, aki között Palvin Barbi is feltűnt, ráadásul egy elképesztően csodás szettben. Hazánk egyik legismertebb modellje a Berlinale világsztárjai között egyenesen tündöklött, aki a Someday We'll Tell Each Other Everything című német dráma premierjére érkezett. Palvin éjsötét Armani viseletben vonult, ami teljességgel levette a lábáról a közönséget. A ruhakölteményt alább tekintheti meg:

(via Marie Claire)