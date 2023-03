104 nap után VV Lissza köszönt el a ValóVilág utolsó párbaján.

Fotó: RTL

A fiatal lány a kiesés után bővebben is mesélt a villában átélt élményeiről, illetve szóba került VV Márióval való szerelme is, de azt is elárulta, hogy mihez kezd majd a luxusbörtönben szerzett hírnevével.