A Fókusz stábja Ruszó Tibiről készített riportot, arról a fiatal tehetségről, aki néhány éve megnyerte az X-Faktor tehetségkutatót és 12 milliós nyereményt vihetett haza. A 16 évesen Balogújfaluból induló fiatal azt is elárulta, mire költötték el a nyereményt: amellett, hogy sokaknak segített családjában, házat vásárolt szülőfalujában.

A nyereményből nagyon sokat segítettem a tesómon. Igazából aki jött családnak..., meg most is olyan vagyok... ha bármiben tudok, segítek. Abból éltünk.

– mondta Ruszó, aki családjával együtt a nyereményből élt a világjárvány ideje alatt. Az énekes megmutatta, hogy jelenleg testvérével osztozik szobáján, mosogatáshoz kintről hozzák a vizet és fával fűtenek. Bár gondterheltnek tűnik a most is csak 19 éves énekes, de folytatni szeretné a zenélést. Új dalokat szerez és Szlovákiában, valamint Budapesten is koncertezik.