Fordulat a hónap sztárdrámájában.

Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary

Nem várt végkifejlettel zárulhat a Selena Gomez-Hailey Bieber sztárdráma legújabb felvonása. Mint ismert, Justin Bieber felesége, valamint a Jenner nővérek, Kylie és Kendall az elmúlt hetekben többször is beleálltak az énekes exébe, Selena Gomezbe, akinek súlyát és szemöldökét is cikizték.

Nos, ebből a trió csak rosszul jött ki: egyrészt rengeteg rajongó elfordult a három barátnőtől, ennek következményeképp a legtöbb követővel rendelkező női Instagram profil már nem Kylie Jenneré, hanem épp Gomezé lett. A netezők azonban nem csak átpártoltak az egykori Disney-sztárhoz, hanem csúnyán be is támadták Biebernét, aki most a jelek szerint magához Selenához fordult segítségért.

Hailey Bieber felkeresett engem, hogy megossza, halálos fenyegetéseket és gyűlölettel teli, negatív támadásokat kap. Ez nem az, amit én képviselek. Senkinek sem szabadna megtapasztalnia az utálatot vagy a zaklatást. Én mindig a kedvességet szorgalmaztam, és azt szeretném, hogy ez az egész érjen véget

– fogalmazott 24 óráig elérhető Instagram sztorijában Gomez, aki arra kérte extrém hűséges, ám néha túlzásokba eső rajongóit, hagyják békén a topmodellt.