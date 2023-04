Az énekesnő jelentős mennyiségű súlyfeleslegtől szabadult meg az elmúlt években.

Életmódváltásáról mesélt Instagram oldalán Tóth Vera. Az énekesnő őszintén kifejtette követőinek, miként jutott el addig a döntésig, hogy orvosi beavatkozás segítségével változtat külsején, valamint arról is mesélt, ezalatt benne milyen gondolatok, érzések kavarogtak.

„Az a lány is én vagyok, aki az első fotón szerepel, nem tagadom. Minden perc arany, amit abban a testben tölthettem, mert valamiért megtanított másképp csinálni az életet, megmutatta milyen egy óriási test börtönében lenni és a végső elkeseredésemben befele fordulni, ezáltal megismerni a lélek igazi természetét. Hisz egy ilyen kinézet határokat szab, türelemre int, a külvilág miatt szégyenkezik, kényszerképzeteket szül és állandóan szabadkoztat. Folyamatosan kétségek gyötörnek még akkor is, amikor jónak tűnik minden.Persze sokszor elfogadtam és hittem abban, hogy nem néznek rám másképp, mint egy vékony emberre, de tudtam, hogy a valóságban ez nem így van. Az igazság fájdalmas egy túlon túl, túlsúlyos embernek. Persze, eléldegéltem én ebben a fura magányban, bálna testben egy törékeny kinézetű kismadárka személyiségével, de tudtam, hogy változtatnom kell, már csak az egészségem miatt is” fogalmazott a Megasztár egykori győztese, aki szerint a mai napig nagyon nehéz az út, amin jár, de továbbra is a legjobb döntésnek tartja, hogy 7 évvel ezelőtt kés alá feküdt.

Ezzel kaptam egy rugást az igazi, kiegyensúlyozott élet felé, amit nem volt könnyű elérni és az eredményt tartani is egy örök kihívás. Soha nem csinálnám másképp. Büszke vagyok magamra és arra, hogy hajlandó vagyok még mindig hallgatni a legmélyebb megérzéseimre

– zárta bejegyzését Tóth Vera, aki előtte-utána képeket is mutatott fogyásáról, amelyeket itt lehet megtekinteni.