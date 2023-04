ByeAlex tőle kevésbé megszokott témával jelentkezett rajongóinak, az énekes ugyanis legutóbbi TikTok-videójában arról beszélt, hogy 16 éves kora óta alvási bénulással küzd. Bevallása szerint a nyomasztó érzés mind a mai napig elkíséri, csak most már tudatosabban képes azt kezelni.

Mint elmondta, nagyon ijesztő élmény volt, amikor tinédzserként először elkezdte tapasztalni az alvásparalízist. Elsőre azt hitte, hogy szellemek szállták meg a lakást, vagy meg akarják ölni ezek a bizonyos lények, de később rájött, ez normális. Miután ezeket a tapasztalatokat nem tudta hova tenni, huszonévesen kezdett el jobban utánanézni a témának, ekkor fedezte fel, hogy nem vele van a baj, másokkal is előfordul a jelenség.

A tudomány nem vágja pontosan, hogy mi történik az alvásnak a REM-fázisában tulajdonképpen, de szorosan összefügghet azzal, hogy ha esetleg valaki nagyon fáradt – én akkor vettem például észre –, ami nálam sokszor pipa, mert nem alszom. Azzal is, hogy ha valaki alkoholt fogyaszt, ami nálam pipa, mert elég gyakran előfordul.

– osztotta meg tapasztalatait az énekes annak reményében, hogy másokon is tud ezzel segíteni.

Ha megtörténik veletek, akkor tudjátok, hogy egyáltalán nem vagytok egyedül, mert ez normális, nincsen vele semmi baj. Amikor éppen benne vagytok, akkor is tudjátok már – én tudni szoktam –, hogy ez most az, akkor pontosan tudod, hogy mit kell tenni. Még van olyan is, hogy néha benne maradok egy picit, aztán felébresztem magamat, de ez a tudatosság hosszú időbe telt.