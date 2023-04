Történelmet írt Gubik Petra, de mint mondja, nem volt egyszerű az elmúlt két hónap.

Vasárnap este véget ért a Sztárban sztár kilencedik évada, amelynek most először lett női győztese Gubik Petra személyében. A színésznő a TV2 műsora mellett színházi darabjaira is próbált párhuzamosan, így nem is tagadja, kissé megviselte az elmúlt időszak, holtpontjai is voltak. Most a Bors kérdéseire elárulta, pontosan hogyan élte meg az elmúlt nyolc hetet.

„Tényleg sokszor embert próbáló volt!

Ez a verseny leginkább sokszor pszichésen és mentálisan is megviselt.

De végre haza tudunk utazni a szüleimhez. Nekem az lesz a legnagyobb pihenés, hogy az ő közelségüket érezhetem majd!” – kezdte Gubik, aki arról is mesélt, hogyan készült fel a produkcióira.

„Mindig arra összpontosítottam, hogy az adott figurát minél hitelesebben leutánozzam, és az ő hangján valahogy a nézőkhöz eljussak. Amikor olyan produkcióm volt, hogy lehetőségem volt egy kicsit drámai vénát is villantani, akár teljesen elváltoztatott külsővel és hanggal, igyekeztem megfogni és átadni, amiről a dal szól. Ez egy nagyon komplex verseny, mindenre figyelni kell, a hangi sajátosságokra. Nem olyan egyszerű, mert hogyha férfi volt az eredeti előadó, az kicsit nehéz, de egyébként azt is meg lehetett oldani, csak tényleg nagyon nagy koncentrációt igényelt ez az egész” – ismerte el az év legsokoldalúbb előadója.