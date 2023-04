14 évig alkottak egy párt.

Véget ért Peller Anna és Lukács Miki házassága – jelentette be március végén a pár. A Reggeli műsorvezetői egy Facebook-videóban számoltak be akkor döntésükről, hangsúlyozva: csak a szerelem múlt el közöttük, a szeretet nem, így továbbra is közeli kapcsolatban maradnak, legfőképp kislányuk miatt.

A színésznő azóta most először beszélt magánéletéről, a hot! magazinnak nyilatkozva elárulta, hogyan tervezi a továbbiakat.

„Előrenézek, nem hátra, csak a jövő érdekel. Elrendeztünk mindent egymással, nem vagyunk haragban” – idézte szavait a Blikk. A lapnak nemcsak Peller, de egy ismerősük is megszólalt: szerinte Lukács láthatóan túllépett a dolgokon, igazán közvetlen volt több hölggyel is egy pár hete tartott hazai díjkiosztón.

„Érdekes volt látni, hogy folyton ment oda a nőkhöz, mintegy pávatáncot járva körülöttük. Simogatta, szórakoztatta őket, és állítólag volt is olyan, akinél betalált a sok bók.”