Többévnyi szünet után tért vissza mint énekesnő.

Ez valószínűleg keveseknek szerepelt a 2023-as bingókártyáján: visszatért énekesnőként Zendaya mint Labrinth coachellás sztárvendége. Az Eufória sztárja a sorozat egyik, a zenésszel közös főcímdalát adta elő a kaliforniai fesztiválon, hatalmas meglepetést okozva ezzel a közönségnek. Egészen konkrétan percekig fülsüketítő ováció és sikongatás volt hallható a színésznő felbukkanása után, amely az All for Us közben sem csitult teljesen.

Zendaya energikus produkciót hozott, olyan otthonosan mozgott a színpadon, mintha nem telt volna el közel 8 év azóta, hogy utoljára énekesnőként lépett volna fel. Akkor azért döntött a visszavonulás mellett, hogy inkább filmes karrierjére fókuszálhasson.

A fesztivál közönsége valóban rendkívül hálás volt, hogy a Golden Globe-díjas sztár most kivételt tett, és újból élőben énekelt, ezt a szeretetet később maga Zendaya is megköszönte Instagramján:

„Nem tudom eléggé kifejezni a hálámat ezért a varázslatos estéért. Köszönöm a testvéremnek, Labrinthnak a meghívást, és hogy a legszebb, legbiztonságosabb környezetet teremtette nekem, hogy újra színpadon állhassak. És a tömeg… wow… tele a szívem. Nem tudom elégszer megköszönni azt a szeretetet, amit ma este kaptam, amitől minden idegességem elmúlt, nagyon hálás vagyok.”