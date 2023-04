Gosling pólója önmagában megér egy említést.

Az év egyik legjobban várt filmje minden kétséget kizáróan Greta Gerwig rendezőnő Barbie című mozija, amely nemrég plakátokat és előzetest is kapott. Világszerte elég nagy a hype a július 21-én érkező produkció körül, amihez nagyban hozzájárul, hogy hétpecsétes titok őrzi a pontos sztorit, valamint hogy a főszereplők is láthatóan értenek hozzá, hogyan lehet tovább bolondítani a rajongókat.

Így tettek most a Barbie első sajtóeseményén is, a CinemaCon filmes szakeseményen, ahova olyan szettet húztak, mintha még mindig tartanának a forgatások: Margot Robbie egy rózsaszín kockás top-szoknya kombót viselt, természetesen hozzá illő magas sarkúval. A színvilág egyezett a hosszú, göndör fürtökkel hódító Ryan Gosling öltözetével is, aki pink bomberdzsekije alá egy Barbie-betűtípusban írt, „Rendezte: Greta Gerwig” feliratú pólót viselt.

Több netező meg is jegyezte, valószínűleg a frizura miatt, de Gosling ezúttal jobban hasonlított Ken babára, mint az eddig látott filmes jelenetekben.