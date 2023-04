Eléggé meglepődött a közönség, amikor feltűnt a két világsztár.

Tom Cruise is tiszteletét tette James Corden utolsó The Late Late Show-epizódjában, a műsor 8 év után pénteken fejeződött be. Mivel a színész rendre filmjeihez kapcsolódó őrültségekre vette rá Cordent korábbi vendégeskedései apropóján, most eljött az idő, hogy forduljon a kocka, a műsorvezető egy szkeccsre beszervezte magukat az egyik Los Angeles-i színházban futó Oroszlánkirály musical egyik előadásába.

Cruise és társa közönség előtt, Timon és Pumba jelmezébe bújva adták elő a rajzfilm egyik leghíresebb betétdalát, a Hakuna Matatát (a videóban 10:30-tól), cameójuktól pedig szó szerint leesett a nézők álla. Később (14:40-től) a Can You Feel the Love Tonight című nótát is elénekelték, így téve teljessé a tematikus bejátszást.