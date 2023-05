Vagyonőrként professzionális tanácsot is adott a Balazs Kicks tulajdonosának, hogyan előzze meg a lopásokat.

A Cápák közöttből is ismert Pachert Balázs cipőboltjának vendége volt Alekosz, aki egy YouTube-videó keretén belül nemcsak elbeszélgetett a népszerű üzlet ifjú tulajdonosával, de biztonságtechnikai tanácsot is adott, sőt vásárolt is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a sneakerszaküzletből nemrég elloptak egy 4,5 millió forint értékű, limitált kiadású lábbelit, amely végül postai úton került vissza a Balazs Kicksbe. Alekosz minősített vagyonőrként szakmai szemmel is megvizsgálta a vitrint, ahonnan elemelték a cipőt, s mint megállapította, szerinte nem volt megfelelő védelemmel bebiztosítva a ritkaságnak számító Louis Vuitton Air Force.

„Nem golyóálló, nem csodálom. Ez egy sima, szimpla üveg” – kezdte a férfi az üveget kopogtatva, majd így folytatta:

Ha most a biztonsági főnök volnék itt, én már mindjárt ezt a féltett cipőt zárt, golyóálló üveg mögé tenném, egy kamerát is ráállítanék. Ezek már szakmai kérdések. Esetleg felfogadnék egy fegyveres vagyonőrt is, ha belefér a keretbe, és akkor nem fordult volna ez elő.

Alekosz az üzlettulajdonos kérdésére elárulta, ő ugyan ebben a szakmában tartja magát a legjobbnak, de már nem vállal ilyen munkát, hiszen felszámolta a szekuritit, hogy az élsportnak élhessen, kollégát azonban szívesen tud ajánlani.

Én nem tartozom már a munkásosztályba.

Az egykori VV-győztes ezt követően egy cipőt is választott magának, amelyet ígérete szerint az Ázsia Expressz forgatására is elvitt. Bár színével és a fazonjával nagyon meg volt elégedve, 75 ezer forintos árával már kevésbé.

„Ne haragudj, az nagyon sok. 75 ezret én nem szoktam cipőkért adni, még bőrtalpúért sem. Negyvenezer” – jelentette ki Alekosz, aki mellé még egy üveg italt is kért. Végül megköttetett az alku, a sportcipő pedig már az ő lábán hagyta el az üzletet.

(via Blikk)