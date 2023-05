Rózsaszínben tündökölnek Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikerlányai, akiknek arcát eddig nem lehetett látni a közösségi médiában.

Kivételes felvétel látott napvilágot Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikergyermekeiről, Elzáról és Franciskáról. A Jászai Mari-díjas színésznő október 12-én adott életet a kicsiknek, s bár a közösségi oldalán viszonylag gyakran posztolt velük kapcsolatban, az arcukat azonban valahogy mindig kitakarta. Kivételt nemrég a ma megjelenő Nők Lapja kedvéért tett: egyenesen a címlapra kerültek.

„Édesek, mindig megvárják, míg a másikkal végzek, nem türelmetlenkednek. Mondta is egy nővér a kórházban, hogy nagyon nyugodt babák, és hogy meglátom, azok is maradnak. Bár az első három hónap nem volt könnyű, mert folyton fájt a hasuk, de egyszer csak mintha elvágták volna. Azóta megint nyugalom van, kicsit ringatjuk őket a dadussal, és máris alszanak. […] Figyelem a lányaimat, milyenek lesznek, kire fognak hasonlítani, és az már most látszik, hogy Elza hamarabb mosolyodik el, Franciska talán kimértebb, de ha az apja ránéz, rögtön elolvad” – mesélte a színésznő a Nők Lapjának.

(via Story)