Mint azt mi is megírtuk, rejtélyes módon a Dancing with the stars népszerű táncosa, Andrei Mangra már két hónapja nem adott hírt magáról a közösségi oldalain. A táncművész később maga számolt be arról, hogy olyan lehetőség adódott az életében, amelyet nem tudott visszautasítani. Akkor kiderült, hogy a Burn the Floor nevű táncshow csapatához fog csatlakozni Amerikában, hogy aztán egy világkörüli fellépéssorozaton bizonyíthasson. Mangra négy hónapot várt arra, hogy eljuthasson Floridába, mert addig nem kapta meg a vízumát, de ezt követően úgy tűnik, minden akadály elhárul az útjából.

Az első pár hétben Amerikában lépünk fel, majd Japánban, Ausztráliában, a nyár nagy részét pedig Európában töltjük

– árulta el Andrei Mangra a Story magazinnak, amit a Blikk szúrt ki.

A hazánkban is népszerű művész, aki a 2021-es Dancing with the Starst Tóth Andival közösen nyerte meg, szeretne ősszel visszatérni Magyarországra. Bevallása szerint amennyiben ismét felkérnék, örömmel szerepelne újra a TV2 népszerű műsorában.