Köllő Babettet a napokban elfogta a nosztalgikus hangulat, a színésznő ugyanis egy 20 éve készült fotót osztott meg magáról közösségi oldalán. Bár azt híhetnénk, hogy a Sztárban Sztár leszek! mesterének sugárzó önbizalmát semmi sem törhetné le, most mégis őszintén vallott arról, hogy a mai napig folyamatosan vannak kétségei a testével kapcsolatban. Tinédzserként még anorexiával is küzdött, és amikor balettozni kezdett, azt mondták neki, hogy így is fogynia kéne.

Művészeti szakközépiskolába jártam Pécsen, imádtam balettozni. De azt mondták, fogynom kellene. Ma már tudom, olyan két kilóra gondoltak, de ez a rosszul értelmezett tanács elindított bennem valamit, elkezdtem éheztetni magamat... és fogyni. 39 kilóra fogytam le

– mesélte a színésznő, aki más problémákkal is küzdött: fiatal nőként a kicsinek tartotta a melleit, ezért a plasztikáztatás mellett döntött.

„Erős testképzavarom volt tehát, amiből szerintem soha nem lehet kigyógyulni, nekem legalábbis nem sikerült teljesen” – fejtette ki, majd ezt is elárulta, miben nyilvánul meg ez a mindennapokban:

„Folyamatosan elégedetlen vagyok magammal még akkor is, ha éppen nem teszek érte semmit, és akkor is, ha teszek. Ez az elégedetlenség ott van mindig, most is, és valószínűleg ez a jövőben is így lesz” – mondta Köllő Babett a Best magazinnak, amit a Blikk szúrt ki.