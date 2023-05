Mint azt mi is megírtuk, kedden több ezer forgatókönyvíró kezdett sztrájkba Hollywoodban, ugyanis továbbra sem sikerült érdekképviseleti szervezeteiknek megegyeznie a filmstúdiókkal és streamingszolgáltatókkal. Mindezt Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA) jelentette be hétfő este Los Angelesben, melynek vezetősége egyhangúan döntött a munkabeszüntetés mellett.

Pete Davidson, az SNL egykori humoristája szintén támogatásáról biztosította a jelenleg is zajló szakszervezeti sztrájkot, ami miatt a televíziós produkciók álltak le Amerika szerte. Kim Kardashian exét pénteken látták, amint pizzákat osztogatott a résztvevő tüntetőknek a New York-i Silvercup stúdió előtt, majd később ő is beállt a skandálók közé.

„Ha nincsenek írók, nincsenek műsorok se írók nélkül” – mondta Davidson a neten megosztott egyik felvételen. A 29 éves komikus láthatóan nem akart nagy feltünést kelteni, rá jellemző egyszerű öltözékben jelent meg, fekete kapucnis pulóvert és melegítőnadrágot viselt.

