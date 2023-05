Netflixes dokumentumfilm-sorozat készül a filmsztár életéről.

Fotó: YouTube

Egy osztrák kisfaluban született, ahonnan még csak remény sem látszott arra, hogy bárki is vihetné valamire, de ő mégis mert nagyot álmodni. A világháborúban megtépázott Ausztria éppen próbált talpra állni, amikor ott, a fiatal Arnold Schwarzenegger elhatározta, hogy egy olyan életet szeretne magának, amiről mások még csak álmodni sem mernek. Szerencséjére egy nap a kezébe került egy testépítőkről szóló magazin, amitől a terve azonnal körvonalazódni látszott – Minden idők legsikeresebb testépítője akart lenni, aki sportágában kiemelkedve a tengerentúlra fog eljutni, hogy ott aztán sikeres filmsztárként megismerhesse a világ.

Mint azt mindannyian tudjuk, – valóban elképesztő, – de ez pontosan így is történt, amit most a Netflix Arnold címmel egy háromrészes minisorozatban készül bemutatni. Végigkísérhetjük az osztrák tölgy életének legfontosabb állomásait, amit a hitelesség kedvéért maga a 75 éves akciósztár fog narrálni. Schwarzenegger meggyőződése az, hogy ha valaki képes elképzelni a célját, akkor kemény munka árán elfogja tudni azt érni. Ez a szemléletmód végigkísérte a sztárt egész élete során, ami kudarcokban és nehézségekben is bővelkedett, viszont soha nem fordult meg benne, hogy bármikor is feladja. A sorozatból végre beszélgetéseken keresztül megtudhatjuk, hogyan lett egy álmodozó osztrák kisfiúból legendás testépítő, majd hollywoodi filmsztár, valamint Kalifornia kormányzója.

Netflix kínálatában június 7-től elérhető sorozat előzetesét alább tekintheti meg: