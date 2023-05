Bemutatjuk az Egyesült Királyság legfiatalabb sörfőzőjét, aki alig várja a 18. születésnapját, hogy saját sörét fogyaszthassa.

A 17 éves Jacob Murphy, aki Birminghamból származik, a legfiatalabb hivatásos sörfőzőnek számít az Egyesült Királyságban. A Quinton településéből származó talpraesett fiúról úgy gondolják, hogy minden bizonnyal ő Anglia legfiatalabb hivatásos sörfőzője. Murphy mindössze 15 évesen kezdett el dolgozni a Black Countryban található Fixed Wheel Brewery sörfőzdében. Mostanra viszont ő készíti a cég sörének nagy részét, és még saját New England-i IPA-t is készített, Neo Pro néven, de legálisan még nem ihatja – legalábbis egyelőre. Jacob nemrégiben a legfiatalabb diák lett, aki elvégezte a Nottinghami Egyetem sörfőző tanfolyamát, de már alig várja, hogy betöltse a 18-at, hogy végre ihasson is a frissítő nedűből.