Isabella Barrettet ötéves korában ismerhette meg a világ, amikor az Apró szépségek című realityben szerepelt, amely a gyermekszépségversenyek világába engedett bepillantást. Ez a műsor csak a kezdet volt a valóságshow-sztárságában, ami számos más műsorban való szerepléshez vezetett, és később már saját sorozatot is kapott Szépségkirálynők Németországban címmel.

„Ezek az élmények sok szempontból formáltak engem. Megtanítottak arra, hogy magabiztos legyek, és elfogadjam azt, aki vagyok. Mindig is nagy becsben fogom tartani ezeket az emlékeket és a csodálatos lehetőségeket, amiket hoztak” – idézte fel a modell, aki már egészen fiatalon hálás volt a reflektorfénybe kerülésért. 2012-ben Isabella rengeteg amerikai hírportál beszédtémájává vált, amiért az Egyesült Államok egyik legfiatalabb milliomosává vált. A modell azóta énekesi karrierbe is belekezdett, nemrég jelentette meg első komolyabb dalát Best Friend címmel.

Az alábbi képsorokban megtekintheti, hogyan változott az évek során Izabella Barrett: