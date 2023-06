Szó sincs arról, hogy visszavonulna a tévézéstől.

Fotó: David Livingston / Getty Images Hungary

Kim Kardashian nemrég elárulta, nem tervezi egyhamar befejezni a családjáról szóló valóságshow-sorozatát. A modell-üzletasszony ragaszkodik ahhoz, hogy még mindig élvezi a műsorok készítését, amelyek immár 16 éve futnak. A 42 éves négygyermekes anya azonban elismeri, hogy az epizódokat sokkal könnyebb volt leforgatni a kezdeti időkben, amikor a családban még nem volt ennyi kisgyerek.

A modell legutóbbi megszólalásában válaszolt a kritikusoknak, akik azt állították, hogy a széria teljes mértékben megrendezett, és mára nyíltan csakis a pénzcsinálásra használja azt. Kardashian bár ezzel nem ért egyet, de azt elismerte, hogy könnyebb volt beszélni a magánéletéről és arról, hogy kivel randizik az eredeti Keeping Up With The Kardashians című műsorban, amely 2007-ben indult egy ismert amerikai tévé csatornán, mert akkor még nem volt családanya. Tavaly azonban a valóságshow The Kardashians-ra változtatta a nevét, és streaming felületre költözött, de továbbra is töretlen a népszerűsége.