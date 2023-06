Bizarr okból választották a különélést a nászágy helyett.

Fotó: Instagram/biancaturetsky

A legtöbb házaspárnak egyértelmű, hogy az összeköltözés egyet jelent a közös hálószobával és a franciaággyal, vannak azonban olyan párok, akik bár szeretik egymást, kapcsolatuk érdekében mégis jobbnak látják, ha egymástól elszeparáltan, külön hálószobában töltik az éjszakákat. Egy brooklyni nő, Bianca Turetsky és manhattani férje, dr. Peter Bach ezt kicsit túlgondolva a külön hálószobába való költözködés helyett a teljes különélést választotta. Úgy vélik, ez a titka annak, hogy minden rendben van köztük.

Turetsky és Bach 2021 szeptemberében kötötték össze életüket, ám családtagjaikat és barátaikat is meglepték azzal, hogy nem bútoroznak össze. Turetsky ugyanis, aki egyébként egy bestseller-író, tökéletesen meg volt elégedve azzal, hogy macskájával, Cleóval él tíz éve vett lakásában. Hasonlóan volt ezzel Bach is, aki a fiával maradt. Az együttélést ezért is zárták ki, mert a tinédzser allergiás a macskákra.

42 éves voltam, amikor először kimondtam a boldogító igent. Mire ez sikerült, felépítettem az életemet. Senkit nem tett volna boldoggá, ha a hagyományokat követjük. Miért kellene a régi szokásokhoz ragaszkodnunk? Miért nem találhatjuk ki menet közben, mit akarunk? És ki mondja meg, milyennek kell lennie egy jó házasságnak?

– fogalmazott a New York Post szerint a nő, akiben – elmondása szerint – csak akkor tudatosult, hogy soha nem élhet együtt a párjával, amikor megtudta, hogy annak fia allergiás a macskákra. Bár a fiú közben kollégista lett, Turetskyék továbbra is külön élnek, és emiatt tökéletesnek érzik kapcsolatukat. Mint mondják, rengeteg időt töltenek együtt, hetente többször is átjárnak egymáshoz, de mindig hazamennek a saját kis kuckójukba.

Majdnem hat éve együtt vagyunk, de ha összefutunk hétköznap esténként, olyan, mintha randiznánk. Szerintem ez a titka a boldogságunknak

– mondta.

Nem éppen ilyennek képzeltem el a házasságomat, de így sokkal jobb

– tette hozzá az író.