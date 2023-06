Az egykori szépségkirálynő gardróbvásárt rendez, de nem mindentől van szíve megválni.

A szörfözés miatt sokat izmosodott, ezért jó néhány ruháját kinőtte Bódi Sylvi, aki régi holmijaitól egy gardróbvásár keretein belül válna meg, de sok más, személyes használt kellékét is eladásra kínálja. Az egykori playmate főleg a felsőtestére szedett fel izmot, a Balin töltött hónapokban ugyanis rengeteget sportolt.

„Kiszélesedett a deltám, a vállaim, így itthon azzal szembesültem, hogy sok ruha nem jó már rám, nem tudom teljesen felhúzni a cipzárt! Kidobni nem szeretek semmit, ezért a kiszelektált ruhadarabok egy részét eladományozom, a másik részét pedig eladom, új életet adva ezzel a ruháknak. Bevallom, sok darabtól nagyon nehéz szívvel válok meg. Van köztük például olyan Versace estélyi, aminek az eredeti ára kétmillió forint volt. Persze mindent jelentős árengedménnyel adok” – magyarázta a Borsnak Bódi, hozzátéve, a termékek értékét az is emeli, hogy egykor ő hordta, használta őket. Néhány tangás bikinit is meghirdetett, amelyekre több vevő is pályázik, de eladja a nevére gravírozott borospoharát, egy műsorban hordott pólóját és a törölközőit is, ráadásul a legtöbb esetben dedikált fotót is mellékel.

„Itt az ideje gyakorolni az elengedést. Igyekszem nem gyűjtögető életmódot élni. A ruhakészítés az egyik leginkább környezetszennyező ipar. Nekem nem ciki turkálóba járni, és a barátnőimmel is szoktunk ruhákat csereberélni.”

Nem vagyok az a csaj, aki hetente járna shoppingolni. Van olyan melltartóm, amit, kapaszkodjatok meg, még a gimis éveim végén, 1996 körül vásároltam egy debreceni turiban. Egy angol márka, finom, kis push-upos. Az a mai napig tökéletes állapotban van, tart, hordom! A ruhatáram nagy százaléka 10-15 éves darabokból áll. Ennyire megbecsülöm én a ruháimat

– mesélte a lapnak a modell.