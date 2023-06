Ha egy egyszerűbb nő értené az Alekosz-jelenséget, el is venné feleségül.

Bár szándékai komolyak voltak, a Béres Anettnek és Schumacher Vandának szóló randifelkéréseivel nem ért célt Nagy Alekosz. Miután Béres „ótvaréknak” nevezte, Schumachertől megkapta, hogy a hátán szeretne felkapaszkodni, ezért az egykori valóságshow-hős a csalódások után megfogadta, hogy soha többet nem kezd hírességgel, de azért van egy olyan hazai sztár, akiért kivételt tenne.

Orosz Barbara. A Mokkában találkoztam vele először. Hihetetlen megdöbbenésemre olyan kémia alakult ki köztünk, amit látni lehet a beszélgetésben. Pachmann Péter hamar háttérbe vonult, mert érezte a kémiát köztünk. Hihetetlenül éreztük egymást, ő pedig elmondta, hogy intellektuálisan izgalmas karakternek tart. Csak az mondja ezt, aki meglátja, aki pedig meglátja, az mellém való, ő pedig Orosz Barbara

– nyilatkozta a hot! magazinnak az egykori villalakó, akinek pontos elképzelései vannak arról, milyen barátnőt szeretne.

„Olyan barátnőre lenne szükség, aki érti a bulvárt, de nem profi. Értse, kedvelje az »alekoszi létet«, szórakoztatónak találja, de ugyanakkor férfiként tekintsen rám. Amatőr lány kell, akinek civil foglalkozása van, nem idegenkedik a közszerepléstől, de nincs is annyira benne. 25 és 35 környékén legyen életkorban, nem lenne gond, ha vidéki lenne. (...) Az a kapcsolat a megismerkedés pillanatában halálra lenne ítélve [ha a hölgy nem akarna szerepelni]. Nem akarom eldugni, én sztár vagyok. Ez azzal lenne egyenlő, hogy ne mutatkozzak vele. Ha gyerekünk születik, azt is nyugodtan le lehet fotózni; ha szakításra kerül a sor, azt is dokumentálni kell, ami ezzel jár. Vegyen részt a szereplésben, de ne akarjon ezáltal műmelleket, ne akarjon önálló szálakat elindítani. Tudja, hogy a családban én vagyok a sztár. Egy sztár nem is tud sztárnővel lenni, lásd Marics Peti és Tóth Andi” – magyarázta, majd a női szereppel kapcsolatban elmondta: