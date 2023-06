Őszintén elmondta, mit gondol a filmről.

Már csak egy hónap, és megérkezik a mozikba Christopher Nolan új filmje, az Oppenheimer. A történetet ezúttal nem a rendező jegyzi, annak alapjául egy 2005-ben megjelent könyv, az American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer szolgált, társszerzője, Kai Bird pedig azon kiváltságosok táborát erősíti, akik már látták is a gigászi hosszúságúnak ígérkező életrajzi drámát. A premier előtti vetítés élményeiről rövid beszámolót is tartott.

„Jelen pillanatban is a hatása alatt állok, még nem tértem magamhoz belőle. Szerintem ez a film egy elképesztő művészi teljesítményként vonul majd be a filmtörténelembe” – idézte az IGN Bird szavait, aki bízik benne, hogy a filmnek hála megindul majd egy nemzetközi párbeszéd az Oppenheimerben tálalt problémákról.