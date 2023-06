Szerinte szakmaiságában eddig még nem kérdőjelezte meg senki.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy régi koncertfelvétel kezdett terjedni nemrég a TikTokon, amelyen Tóth Gabi Beyoncé Run the World (Girls) című számát adja elő – elég egyedi stílusban. A videó meg az alá érkezett kommentek azóta visszajutottak az énekesnőhöz, aki most reagált az őt ért kritikákra.

„Mindenki azt mondja, hogy ne foglalkozz vele, ne reagálj rá, és nagyon sok esetben egyet is értek azzal, amikor ezt tanácsolják, de ez már picit több annál” – kezdte TikTok-bejelentkezését Tóth Gabi, aki szerint eddig csak a stílusával volt gond, de már tehetségét is megkérdőjelezik. Mint felidézte, az illusztris videó egyébként egy, a koncertjein rendre nagy sikernek örvendő 8 perces perfomansz csúcspontja, csak az ezt megelőző felvezető rész egyszerűen le lett vágva belőle.

Kiderült, hogy mégsem jó. Egészen elképesztő. Soha senkinek az elmúlt 8-9 évben nem tűnt fel, és most már nem tudtak mit kitalálni, amivel szét tudnak karaktergyilkolni, és előszedtek egy ilyet. Húsz év után megtudtam, hogy nem tudok énekelni. De akkor sem fogom hagyni. Nem fogom hagyni magamat, bármilyen módszerek jöhetnek még, leszek és maradok, annál jobban.