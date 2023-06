Saját kézzel írt, személyes hangvételú levelet küldött Taylor Swiftnek Meghan Markle, számolt be a Daily Mail. A hercegné arra szerette volna megkérni a popsztárt, hogy vendégeskedjen Archetypes című podcastjében, terve azonban nem járt sikerrel, Swift képviselőjén keresztül utasította vissza a megkeresést.

Nem csak az énekesnő, maga a Spotify sem kér többet Markle női beszélgetős műsorából, a streamingszolgáltató ugyanis nemrég megszüntette a házaspárral 2020-ban kötött szerződésüket. Állítólag kevés adást forgattak, ráadásul azok is szűkölködtek az erős ötletekben, Harry pedig az előzetes ígérettel ellentétben nem is szerepelt a podcastekben. Úgy tudni, ennek a szakításnak egyébként Markle is örül, aki másik platformon szeretné folytatni a munkáját.