Nem hagyta szó nélkül a sok bántó jellegű trágár kommentet.

Néhány héttel ezelőtt Ciprusról, a napokban pedig Nápolyból jelentkezett be a közösségi oldalán Baukó Éva, akinek nyaralós bejegyzései heves indulatokat váltottak ki. Sokan ugyanis nem értik, hogy az egykori valóságshow-szereplő miből tudja finanszírozni az utazásait. Magánéletéről ugyan csak keveset oszt meg, hiszen próbál felhagyni a celebkedéssel, azt azonban tudni lehet, hogy ingatlanügynökként keresi a kenyerét.

Hazatértem a gyönyörű Olaszországból, és hát azért nyaralás közben sajnos láttam a Facebookon azt a sok mocskos kommentet, hogy biztos valami öreg tata szponzorálja a nyaralásaimat. El kell keserítsem az irigy, rosszindulatú kommentelőket, ugyanis a barátnőmmel járok általában nyaralni,

és most hozta a kislányát is, aki az egyik legcsodálatosabb csajszi, akit ismerek! Idén kétszer voltam nyaralni abszolút mindenki számára megfizethető helyeken (Ciprus, Nápoly, Positano, Capri)… Ez nem a Maldív-szigetek, Seychelles vagy Dubaj (ezeken a helyeken egyébként még nem jártam), szóval tényleg nem értem, miért kell mocskos kommenteket írni! Nem is szoktam nagyon posztolni sem, kivéve, ha nyaralok! Mindenkit ölelek – Évi, aki most már Magyarországon »büntet«)” – olvasható a ValóVilág egykori játékosának posztjában.