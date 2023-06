Tom Ackerley az igazi Ken!

Folytatódik a Barbie sajtóturnéja, amelynek következő állomása az Egyesült Államok után Ausztrália lesz. Margot Robbie már meg is érkezett Sydneybe, nemrég férje társaságában fotózták le a reptéren.

A színésznőtől már megszokhattuk, hogy félig-meddig karakterben maradt, így a Barbie eseményeire is olyan ruhákat húz, amelyekkel simán elférne a filmben is – ezúttal például egy elegáns kosztümszettet viselt, természetesen rózsaszín blézerrel és hozzá illő bőrönddel kiegészítve. A jelek szerint ritkán látott kedvese, Tom Ackerley is csatlakozott a lázhoz, ő ugyanis egy Barbie-betűtípusú, élénk pink Nike baseballsapkával a fején kísérte szerelmét, ami azonnal a netezők kedvenc kis gesztusává vált.

„A férje Ken! Támogatja a feleségét!” – olvadoztak a kommentelők.