Az amerikai Fall Out Boy zenekar elkészítette Billy Joel We Didn’t Start the Fire című slágerének frissített verzióját. Az eredeti dalt 1989-ben adta ki az énekes, a pop-punk banda feldolgozásában így 1989-től 2023-ig sorolja fel az elmúlt időszak fontosabb eseményeit és popkulturális termékeit.

A Fall Out Boy közösségi média oldalán ezzel a magyarázattal adta ki a feldolgozást:

Fiatalon nagyon sokat gondolkodtam ezen a dalon. Ez a sok fontos ember és esemény – néhányat elfelejtettünk az idők során, néhány örökre megváltoztatta a világot. Annyi minden történt az elmúlt 34 évben, hogy úgy gondoltuk kell egy frissítés. Reméljük tetszik nektek a mi verziónk…

A szövegben megjelennek az iskolai lövöldözések, Donald Trump, a szeptember 11-ei terrortámadások, az angol királynő halála és a klímaválság is. Megemlítik még a Harry Potter könyv- és filmsorozatot, Kurt Cobaint, a Pokémont, Vasembert és a MySpace-t. Bár nagyon sok minden bekerült a dalba, többen úgy érzik, hogy leginkább az Egyesült Államokra és az Egyesült Királyságra koncentrált a zenekar, így a világot megváltoztató események egy része kimaradt.

A zenekar idén adta ki nyolcadik stúdióalbumát So Much (for) Stardust címmel. Jelenleg az Egyesült Államokban koncerteznek, év végén pedig Európába is ellátogatnak a lemez turnéjával.