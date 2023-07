Mint azt mi is megírtuk, május elején jelentette be az RTL, hogy kik lesznek a The Voice zenei tehetségkutató műsor zsűritagjai. Az ítészek között Széki Attila Curtis is helyet kapott, aki egy nyilatkozatában úgy vélekedett, számos siker és díj után már megérdemelte, hogy ilyen szerepben mutatkozzon be a nézőknek.

Curtis a Reggeli vendégeként most azt is elárulta, hogy milyen zsűrizésre számíthatnak tőle a hamarosan induló tehetségkutatóban. Szerinte sokan abba a hibába esnek, amikor ilyen pozícióba kerülnek, hogy nagyon meg akarják azt fejteni, és ha nagyon nagy lóra ülnek, az se jó. Zsűrizés közben az önazonosságra törekedett, és nem akart „túl okos se lenni”, de őszintén megmondta egy-egy produkcióról, ha az nem sikerült:

Az az igazság, hogy ezért vagyunk ott. Elmondtam a hibákat, viszont azt mindig leszögeztem, hogy ez nem a személyének, hanem a produkciójának szól. Azért kell elmondani őszintén, hogyha nem sikerül egy produkció, mert akkor van ereje annak, ha valakit megdicsérsz. Ha elmismásolod egy rosszabb produkciónak az értékelését, akkor nem lesz meg az a kontraszt, aminek meg kell lennie. Én szigorú vagyok, elmondom, amit hallottam

– fejtette ki Curtis, aki nagyon örül, hogy mindenféle hang lesz a csapatában, nemcsak rapperek.