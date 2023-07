„Has be, vigyor ki, Insta-póz rajta és kamera szigorúan fent” – írta a színésznő a képhez.

Ha Balaton, akkor csíkos fürdőruha – vallja Oroszlán Szonja, aki a közösségi oldalán árulta el követőinek, hogy immár 15 éve ugyanazt a fürdőruhát hordja. A színésznő bőröndjéből legalábbis nem maradhat ki az alábbi darab, ha a magyar tengernél pihen, a jelek szerint nagyon ragaszkodik hozzá.

Az Egy szoknya, egy nadrág és a Valami Amerika című filmek szereplőjét, aki a színészet mellett egy nagyon különleges hivatásnak hódol, lóterapeutaként is tevékenykedik, sokan irigylik, amiért 15 éve jó rá ugyanaz a bikini.

Has be, vigyor ki, Insta-póz rajta és kamera szigorúan fent. És tényleg így kell bikinis, medencés selfie-t csinálni!!! Nekem is van! Viszont vehetnék már egy új fürdőruhát... tizenöt éve ezt hordom a Balcsin...