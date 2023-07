Kiderül, sokáig elégedetlen volt fülével is.

Kylie Jenner tagadja, hogy az egész arcát átműtette volna. A fiatal milliárdos ezt a The Kardashians valóságshow friss epizódjában jelentette ki, hozzátéve: a tévhitekkel ellentétben egyedül töltései voltak, messze sem feküdt annyiszor kés alá, mint gondolják. Jenner azt is elárulta, már nem szerkeszti erősen a közösségi oldalakon megosztott fotóit, de azt elismerte, volt, hogy photoshoppolt itt-ott.

„Azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal lány van az interneten, aki teljesen átszerkeszti magát. Én is átestem ezen a szakaszon, de úgy érzem, jobb helyzetben vagyok már, viszont mások bizonytalanságot keltehetnek benned” – mesélte a kétgyermekes anyuka. Mint az is kiderült, füleivel sokáig elégedetlen volt – testvérei többször is ugratták miatta, ezért 5 évig össze sem fogta a haját nyilvános megjelenéseikor. Lánya, Stormi születése azonban rádöbentette, így szép ahogy van.