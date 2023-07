Már hónapok óta nincsenek együtt.

Véget ért Bella Hadid és párja, Marc Kalman két évig tartó szerelme, tudta meg az ET Online. Ezt egy hozzájuk közel álló informátor is megerősítette, aki arról beszélt, hiába szerették nagyon egymást, sőt már az eljegyzés is szóba került korábban, már hónapok óta nincsenek együtt a fiatalok – valamikor a tavaszi hónapokban mondták ki szakításukat. Ennek egyik oka a topmodell Lyme-kórja lehet, ami miatt az addiginál több pihenésre és nyugalomra szorult rá a napi kezeléseket kapó Hadid.

Barátként váltak el egymástól

– mesélte a forrás, ezzel együtt azt is cáfolta, hogy a nőnek alkoholproblémái lennének, vagy hogy drogozna.

„Nincs rehabon. Ő egy olyan ember, aki mindig odafigyel magára.”