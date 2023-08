Nem öltözték túl a fotózást, ahogy azt sejteni lehetett.

Meglépte a váratlant a Victoria's Secret, igazi all-star kampánnyal mutatta be új, Icons névre keresztelt kollekcióját.

A fehérneműket ehhez mérten a márka a legnépszerűbb egykori angyalain láthatta most először a nagyérdemű: visszatért a késő '90-es és a 2000-es évek valamennyi legendás modellje, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Candice Swanepoel és Adriana Lima is, de mosolyogva pózol a reklámanyagokban többek közt Emily Ratajkowski és Hailey Bieber is – bár az ő jelenlétét nem igazán tartják indokoltnak a netezők, ellenben Tyra Bankset és Heidi Klumot kifejezetten hiányolták a csapatból.