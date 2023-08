Komoly lépésre szánta el magát The Weeknd, azaz Abel Tesfaye: úgy döntött, egyszer és mindenkorra leszámol a közreműködésekkel, azaz a featuringekkel.

Az énekes nem indokolta meg, pontosan miért nem hajlandó többet más zenészek dalain „vendégelőadóskodni”, mindenesetre azt azért belengette, egy esetben hajlandó lesz felrúgni ezt a szabályt, méghozzá

ha valaha újra összeáll a Daft Punk.

Tesfaye többször dolgozott már együtt a 2020-ban feloszlott duóval, velük jegyzi Starboy és I Feel it Coming című slágerét is, de szintén közös munka eredményeként született meg korábban például Kendrick Lamarral készült sikerdala, a Pray for Me vagy a Lana Del Rey albumán hallható Lust for Life is, tehát számára is jövedelmezőek voltak az efféle projektek.

Nos, ha más előadóktól nem is hallhatunk majd friss dalokat a kanadai énekes közreműködésével, ő azért aktív marad majd: legutóbbi, varsói koncertjén például egy meglepetés-, eddig még sosem hallott számmal is készült közönségének.