Ismerje meg Nagy-Britannia legjobb kutyakocsmáját, amely két menüt is kínál csak négylábúak számára, sőt, még születésnapi partikat is rendeznek kérés szerint. A Lancashire államban található The Bellflower kiváló kiszolgálásával nyerte el nemrég az Egyesült Királyság legjobb kutyás pubjának járó elismerést. A kocsma „A La Barke” menüje sült kolbászokat, hamburgereket és még garnélarákot is tartalmaz, ráadásul mindenféle méretű kutyára gondoltak, már ami az adagot illeti.

A tulajdonosok a finom étkezés után könnyedén csapolhatnak szomjas kedvenceiknek kutyabarát sört, bort és gint a helységben található két kutyabár egyikében. Az igazán jó kutyusoknak pedig még külön vasárnapi étlapot is kínál a hely, ahol a kutyák ugyanúgy élvezhetik a vasárnapi steakjüket, mint a gazdájuk. Azoknak a szőrös barátoknak, akik pedig csak egy kis rágcsálnivalóra vágynak, azoknak a korsójuk mellé csirkelábakat és pörcöt kínálnak.