Váratlan helyen bukkant fel az énekesnő.

A 2023-as Sziget Fesztivál zárásaként fellépő Billie Eilish minden várakozást felülmúlt fergeteges koncertjével a magyar fővárosban. A 21 éves, többszörös Grammy- és Oscar-díjas énekesnőre nyolcvanezren voltak kíváncsiak, ami nem is csoda, hiszen a bejelentéstől kezdve elképesztő várakozás előzte meg a hazánkba először látogató Eilish fellépését.

Már rögtön a budapesti repülőtérre érkezéskor rajongók hada várta a fiatal előadót, egyikük még a nyakába is ugrott örömében, amint éppen a furgonjához kísérték. Most viszont egy bejegyzésből kiderült, hogy fellépése után egy belvárosi boltba is tett egy kitérőt, mielőtt maga mögött hagyta volna az országot.

„A mai nap meglepetésvásárlója Billie Eilish volt, aki teljesen váratlanul betoppant hozzánk vásárolni a szüleivel és a turnécsapatával a fergeteges Sziget-koncertje után!” – olvasható a 7scents parfüméria Instagram-posztjában a közös fotó mellett.

Mint kiderült, az énekesnő nagyon közvetlen és kedves volt az ott dolgozókkal, és fantasztikus ízléssel másfél órán keresztül válogatott az üzletben.

(via Femina)