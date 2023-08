Hármasban költöztek a tengerentúlra.

Kanadába költözött Polyák Lilla és Gömöri András Máté, a színész ugyanis ott tanulja tovább a szakmáját. A pár és Polyák kisebbik fia már meg is érkezett Torontóba, ezt Instagram oldalukon egy közös fotóval tudatták rajongóikkal.

Jelentem a jetleg és a tízenpáróra utazástól kicsit nyúzottan, de nagyon boldogan érkeztünk meg Torontóba.

Gömöri nagyon kíváncsi, mit vár rá a Színművészeti Egyetem után a Seneca College-ban, míg szerelme idősebbik gyermeke szintén tőle nem messze tanul.

„Zsombor, a nagyobbik fiam tavaly szeptemberben nyert felvételt egy amerikai egyetemre, ami New Hampshire-ben, majdnem a kanadai határnál van, így nagyon erős motiváció volt, hogy nem félévente láthatom a fiamat” – mesélte a Tények Plusznak Polyák, aki kétlaki életet szeretne élni, októberben és karácsonykor is visszatér majd koncertezni. Az Operettszínháztól való távozás azonban mindkettejüket megviselte.

„A színházat tényleg ízig-vérig a ott tanultam meg, ott ismertem fel rengeteg fontos dolgot. Kaptam mestereket, kaptam barátokat, és most is összeszorul a torkom, amikor rájövök, hogy jó ideig nem fogok azokon a deszkákon állni” – vallotta be a színész.