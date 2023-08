Nem túl szokványos bók.

Kanye West lassacskán valódi botrányhőssé váló feleségéhez, Bianca Censorihoz hasonlították Dua Lipát az internetezők.

Az énekesnő a Vogue magazin francia kiadásának szeptemberi címlaplánya lesz, ehhez pedig egy elég extrém fotósorozatot is készítettek róla. A kiszőkített szemöldökű, többnyire frufrus parókát viselő angol popsztárt több ruhában is láthatjuk a lap Instagram oldalán most megosztott képeken, az egyiken pedig teljesen megidézi Censori egyik első, nagy meghökkentést keltő öltözetét.

Ahogy arra sokan emlékezhetnek, a rappert néhány hónapja meglehetősen bizarr, elemlámpára hasonlító jelmezben viseletben kísérte el egy vasárnapi misére kedvese, kedvenc kiegészítőjéből, a nylonharisnyából pedig még a fejére is jutott. Ez Lipa esetében sem maradt ki a koncepcióból, igaz azt most csak a lábára került.

Másoknak egyébként az épp Magyarországon tartózkodó spanyol színésznő, Úrsula Corberó ugrott be a kép kapcsán.