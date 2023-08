Férjével egy év után futott zátonyra házasságuk.

Fotó: Social media via Bestimage / Northfoto

Bombaként robbant a bulvárhír pár napja, válik Britney Spears és Sam Ashgari. A házaspár viszonya nagyon megromlott az utóbbi időben, állítólag már szóba sem állnak egymással, csak ügyvédeiken keresztül kommunikálnak, közös kutyáik sorsát azonban már sikerült rendezniük. A Page Six úgy értesült, az öt négylábú közül egy kivételével mind az énekesnőnél marad, egyedül Porsha nevű dobbermanjukat tarthatja meg Ashgari – akit egyébként ő maga is vett két évvel ezelőtt, hogy védelmezze Spearst.

Bár a lap arról írt, a megállapodással mindkét fél elégedett volt, a popsztárnak lehetett némi hiányérzete, Instagram oldalán ugyanis most egy kölyökkutyát mutatott be rajongóinak. Az apró fehér eb a Snow nevet kapta, és a megosztott videó alapján alig nagyobb még, mint egy okostelefon. Spears számára nagy vígaszt jelenthet az újabb családtag társasága, a felvételen legalábbis többször is hallatszik a kacagása: