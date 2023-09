Nosztalgiázott az énekesnő.

Dua Lipa világkörüli turnéját követően visszatért a családifészekbe az Egyesült Királyságba, ahol iskolás évei legnagyobb részét töltötte. A 28 éves énekesnőnek a jelek szerint pedig egy kis nosztalgiázáshoz támadt kedve, ugyanis előásta régi családi albumát, hogy aztán egy imádnivaló gyerekkori képet oszthasson meg követőivel.

Instagram-posztjában egy naplóbejegyzést is közzé tett, melyben a brit közszolgálati rádiónál tett látogatásáról írt 10 éves korában, ahol mostanra a saját podcastműsora is fut Dua Lipa: At Your Service címmel. Az énekesnő harmadik évadnál tartó podcastjában már olyan hírességekkel beszélgetett, mint Billie Eilish, Greta Gerwig, Elton John vagy Megan Thee Stallion.

Végre hazaértem Nagy-Britanniába, és megtaláltam a 10 éves koromban készített albumomat néhány képpel, rajzzal és egy iskolai kirándulás beszámolójával. Ha valaki akkor azt mondta volna nekem, hogy 18 évvel később a BBC Soundssal fogok együtt dolgozni a saját podcastomon, nem hittem volna el! Köszönöm a sok szeretetet és támogatást nektek!

– olvasható az énekesnő posztjában.